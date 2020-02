Mehr Bier und höhere Preise: Heineken steigert Gewinn

Der niederländische Bierbrauer Heineken hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn um rund 13 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro gesteigert. Es wurde mehr Bier zu höheren Preisen verkauft, wie aus den Jahreszahlen hervorgeht, die das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam vorlegte. Auch in diesem Jahr setzt der zweitgrösste Bierbrauer der Welt auf Wachstum.