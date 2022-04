Mehr britische Firmen laut Studie vor finanzieller Schieflage

In Grossbritannien steuern immer mehr Unternehmen einer Studie zufolge auf eine finanzielle Schieflage zu. Nach einer am Freitag veröffentlichten Analyse der Unternehmensberatung Begbies Traynor war die Zahl der Unternehmen, die unter wesentlichem finanziellen Druck litten, im ersten Quartal dieses Jahres knapp 20 Prozent höher als noch im Vorjahreszeitraum. Die Experten warnen daher vor einer drohenden Insolvenzwelle. Am schwersten betroffen sind demnach der Bausektor und die Gastronomie.