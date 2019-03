Mehr neue Motorfahrzeuge im Februar zugelassen

Das sind 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Das Plus ist den Liefer- und Lastwagen sowie den Motorrädern zu verdanken. Während die Zulassungen von Personenwagen um 0,3 Prozent auf 22'119 sanken, gab es bei den Motorrädern saisonbedingt ein sattes Plus von über einem Fünftel auf 2'279 Neuzulassungen.

Zudem wurden gut 13 Prozent mehr Liefer- und Lastwagen zugelassen. In der Kategorie Personentransportfahrzeuge (ohne Trolley- und Gelenktrolleybusse) fiel das Plus mit 73 Prozent zwar noch deutlicher aus. Aber die absoluten Zahlen sind mit 377 neuen Fahrzeugen klein.

(AWP)