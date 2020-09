Meier Tobler-Publikumsaktionäre haben knapp 60% der Bezugsrechte ausgeübt

Beim Haustechnikanbieter Meier Tobler hat Grossaktionär und Verwaltungsratspräsident Silvan G.-R. Meier seinen Anteil deutlich gesenkt. Nach dem planmässigen Ende des Bezugsrechtsangebots am Vortag hätten die Publikumsaktionäre von Meier Tobler 59,2 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt, teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit.