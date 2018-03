Melrose erhöht Offerte - GKN lehnt Übernahme weiter ab

Die GKN-Aktionäre haben nun Zeit bis zum 29. März, das Übernahmeangebot anzunehmen. Melrose schloss eine weitere Aufstockung der Offerte aus. GNK teilte am Montagnachmittag mit, auch das neue Angebot abzulehnen. Weiterhin werde das Unternehmen wesentlich unterbewertet. Die Papiere von Melrose rutschten im späten Handel weiter ins Minus und fielen zuletzt um fast 5 Prozent auf 213 Pence. Die Anteilsscheine von GKN drehten in die Verlustzone und gaben zuletzt um rund 2 Prozent auf 425 Pence nach.

GKN spaltet sich derzeit in einen Auto- und einen Luftfahrtzulieferer auf, um die Milliarden-Offerte von Melrose abzuwehren. Erst in der vergangenen Woche kündigte GKN an, dass seine Autozuliefersparte durch Dana übernommen werden soll. 3,5 Milliarden US-Dollar sollen in Aktien fliessen, zudem weitere 1,6 Milliarden Dollar in bar. Obendrauf kommen noch Pensionsverpflichtungen für rund 1 Milliarde Dollar./mne/fba

(AWP)