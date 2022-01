Mercedes-Benz ruft Hunderttausende Autos zurück (AF)

(Ausführliche Fassung) - Mercedes-Benz ruft eigenen Angaben zufolge Hunderttausende Autos wegen eines technischen Defekts zurück in die Werkstatt. Bei bestimmten Fahrzeugen der Baureihen GLE/GLS, C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, E-Klasse, GLC, CLS und G-Klasse mit Dieselmotor könne es zu einer Undichtigkeit kommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Es sind weltweit mehr als 800 000 Fahrzeuge von dem Problem betroffen, wie die "Bild"-Zeitung und das "Handelsblatt" zuvor berichteten.