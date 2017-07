Mercedes-Benz schafft auch im Juni kräftiges Plus beim Autoabsatz

Der Automobilkonzern Daimler hat im Juni deutlich mehr Wagen seiner Kernmarke Mercedes-Benz verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz stieg um 11,1 Prozent auf 209 309 Autos, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im ersten Halbjahr verkaufte Mercedes-Benz mit mehr als 1,1 Millionen 13,7 Prozent mehr Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Konzerns erreichte Mercedes-Benz damit das absatzstärkste Halbjahr in seiner Geschichte. Besonders gefragt waren neben der C- und E-Klasse die Stadtgeländewagen (SUV) des Herstellers.