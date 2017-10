Merck & Co stoppt Zulassungsantrag für Krebsmittel in Europa

Rückschlag für den US-Pharmakonzern Merck & Co bei einem wichtigen Hoffnungsträger: Der Konzern hat den europäischen Zulassungsantrag für sein Krebsmittel Keytruda bei kleinzelligem Lungenkrebs zurückgezogen, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Detaillierte Angaben zu den Gründen lieferte Merck & Co zunächst nicht. Die Aktie gab nachbörslich um drei Prozent nach.