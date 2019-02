Merck & Co wächst dank neuem Hoffnungsträger

Der US-Pharmakonzern Merck will nach einem Umsatz- und Ergebniszuwachs 2018 im neuen Jahr noch einen Zahn zulegen. "Wir starten mit einem guten Tempo", sagte Konzernchef Kenneth Frazier am Freitag laut Mitteilung bei der Vorlage der Jahresbilanz in Kenilworth. Angepeilt ist ein Umsatzplus auf 43,2 bis 44,7 Milliarden US-Dollar. Das um Zu- und Verkäufe, Umbaukosten und andere Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) soll auf 4,57 bis 4,72 Dollar steigen. Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet.