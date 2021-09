Merck & Co will Acceleron Pharma kaufen - Bewertung etwa 11,5 Milliarden Dollar

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will den Biopharma-Spezialisten Acceleron Pharma übernehmen. Je Acceleron-Aktie sollen 180 US-Dollar in bar gezahlt werden, wie Merck & Co am Donnerstag in Kenilworth (US-Bundesstaat New Jersey) mitteilte. Der Unternehmenswert liege bei rund 11,5 Milliarden US-Dollar. Der Deal soll im vierten Quartal abgeschlossen sein. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" über den potenziellen Kauf berichtet.