Merck macht sich weiter Hoffnungen auf US-Halbleiterzulieferer Versum Materials

Merck hatte kürzlich völlig überraschend umgerechnet 5,2 Milliarden Euro in bar für Versum geboten. Der Halbleiterzulieferer soll das schwächelnde Geschäft der Darmstädter mit Spezialchemie stärken. Versum hatte sich jedoch schon im Januar mit Entegris auf eine Fusion per Aktientausch geeinigt und wies das Angebot von Merck ab. Daraufhin warben die Deutschen kürzlich in einem offenen Brief an die Aktionäre. Oschmann betonte, nach dem Vorstoss habe Merck "verstärkt Zustimmung aus dem Kapitalmarkt" erhalten./als/tav/mis

(AWP)