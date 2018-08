Merck muss Gewinnrückgang verkraften

Nach einem gedämpften Jahresstart hat der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA im zweiten Quartal beim Umsatz etwas an Fahrt gewonnen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis ging allerdings noch stärker zurück als von Analysten befürchtet. Für 2018 , das ein Übergangsjahr werden soll, erwartet das Dax -Unternehmen nun immerhin etwas weniger Gegenwind von den Wechselkursen, wie Merck am Donnerstag in Darmstadt mitteilte.