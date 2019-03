Merck profitiert im 'Übergangsjahr' vom Verkauf der rezepfreien Arzneien

AF) - Der Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneien an Procter & Gamble hat dem Darmstädter Merck-Konzern im vergangenen Jahr einen deutlichen Ergebnissprung beschert. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um knapp 30 Prozent auf 3,37 Milliarden Euro, wie das Pharma- und Spezialchemieunternehmen am Donnerstag mitteilte. Den Anlegern will der Dax-Konzern eine stabile Dividende von 1,25 Euro je Aktie zahlen.