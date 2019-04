Merck stockt Angebot auf: Versum will Fusionsvertrag mit Entegris kündigen

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA könnte sich im Tauziehen um den US-Halbleiterzulieferer Versum Materials durchsetzen. Der Dax -Konzern habe eine verbesserte Offerte nachgelegt und biete nun 53 US-Dollar je Aktie, teilte Versum am Montag an seinem Stammsitz in Tempe in Arizona mit. Nach Konsultationen mit seinen Rechtsberatern habe die Versum-Führung entschieden, dass die Merck-Offerte dem Angebot des US-Spezialchemiekonzerns Entegris überlegen sei, verkündete der Konzern weiter.