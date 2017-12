Metall Zug-Aktien springen nach Akquisition deutlich nach oben

Gegen 10.25 Uhr notieren die wenig liquiden Metall Zug B-Aktien rund 7,3% höher bei 3'497 CHF, während der am SPI gemessene Gesamtmarkt mit -0,12% etwas tiefer tendiert. Mit 166 umgesetzten Stücken wurde auch schon fast ein übliches Tagesvolumen erreicht.

Bisher war Metall Zug in den Sparten Haushaltapparate (V-Zug, Gehrig, Sibir), Infection Control (Belimed) und Kabelverarbeitung (Schleuniger) aktiv. Daneben hielt das Unternehmen zuletzt hohe flüssige Mittel und bewirtschaftet ein Wertschriftenportfolio. Diese Mittel fliessen nun in einen 70%-Anteil am Familienunternehmen Haag-Streit, welches fortan die vierte Sparte bildet.

ZKB-Experte Martin Hüsler erachtet es als positiv, dass Metall Zug seine hohen überschüssigen liquiden Mittel nun industriell eingesetzt. Dies werde zu einer Gewinnverdichtung führen. Ähnlich der Tenor bei Bernd Pomrehn von der Bank Vontobel, wenngleich dieser kaum Synergien mit dem anderen Teilen des Geschäfts ausmachen kann.

Pomrehn veranschlagt den Kaufpreis - dieser wurde von den Unternehmen nicht offengelegt - auf rund 300 Mio CHF. Ein hoher Preis, meint Hüsler, allerdings steige damit auch die Bewertung von Metall Zug deutlich. So werde die Transaktion den Gruppengewinn in 2018 um 10 bis 15% erhöhen.

