Metall Zug kauft Haag-Streit Holding - Medizintechnik viertes Standbein

Metall Zug erwartet gemäss einer Mitteilung vom Freitag, dass die Transaktion im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden kann. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wobei der Deal mit den verfügbaren flüssigen Mitteln selbst finanziert werden soll.

Haag-Streit werde als vierter Geschäftsbereich der Metall Zug Gruppe einen unabhängigen Marktauftritt mit unverändert eigenständiger Marke pflegen, heisst es weiter.

Nach Abschluss der Transaktion liegen die restlichen 30% an Haag-Streit weiterhin bei den Familienaktionären. Diese werden von Christoph Haag im Verwaltungsrat der Haag-Streit Holding AG vertreten.

KOMBINIERTES UNTERNEHMEN HÄTTE 1,13 MRD CHF ERWIRTSCHAFTET

Gemäss einer pro-forma Berechnung hätte ein kombiniertes Unternehmen 2016 einen Nettoerlös von rund 1,13 Mrd CHF erwirtschaftet (Metall Zug 2016: 939 Mio CHF), der EBIT wäre bei rund 120 Mio CHF zu liegen gekommen (94 Mio CHF). Die EBIT-Marge schliesslich hätte den Angaben zufolge rund 11% betragen, im Gegensatz dazu lag diejenige von Metall Zug in dem Jahr bei 10%.

Weiter heisst es, dass die Nettoliquidität gemäss der pro-forma Bilanz per 31. Dezember 2016 gut 250 Mio CHF beträgt und das Eigenkapital inklusive Minderheiten sich auf leicht unter 700 Mio CHF bemisst. Daraus resultiere eine weiterhin solide Eigenkapitalquote von rund 65%.

In den kommenden Jahren werden nun Integrationskosten anfallen, so die Mitteilung. Bei Haag-Streit werde man in Wachstumsinitiativen und Strukturen investieren, zum Beispiel in IT-Infrastruktur und Prozessanpassungen, heisst es in der Mitteilung.

Jürg Werner, CEO der Metall Zug Gruppe, zeigt sich in der Mitteilung zufrieden: "Mit dem Familienunternehmen Haag-Streit erhält die Metall Zug Gruppe ein profitables viertes Standbein mit ähnlicher Unternehmenskultur, welches die Wachstumsmöglichkeiten der Gruppe stärkt." Man werde darauf achten, dass die Eigenständigkeit der Haag-Streit Gruppe gewahrt bleibe.

kw/uh

(AWP)