Metall Zug werde in den kommenden Jahren sowohl in organische Wachstumsinitiativen und in den Ausbau der Strukturen bei Haag-Streit investieren, als auch über Akquisitionen Wachstum anstreben. Metall Zug hat eine Beteiligung von 70% erworben, die übrigen 30% verbleiben bei Familienaktionären und werden von Christoph Haag im Verwaltungsrat vertreten.

dm/cf

(AWP)