Metall Zug will V-Zug an die Börse bringen - Gewinnrückgang 2018

Metall Zug will sich in den nächsten Jahren "bei gewissen Beteiligungen" auf die Rolle des Ankeraktionärs zurückziehen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Transformation soll über mehrere Jahre vollzogen werden.

Als erstes ins Auge gefasst wird dabei eine Verselbständigung der traditionsreichen Haushaltapparatesparte V-Zug. An dieser will Metall Zug zwar auch nach einem allfälligen Börsengang eine substanzielle Beteiligung halten, die Mehrheit soll aber den Aktionären zugeteilt werden. Details und der Zeitplan sollen in den nächsten Monaten erarbeitet werden.

Industriekonglomerat

Das Industriekonglomerat Metall Zug befindet sich schon seit längerem in einem Transformationsprozess. Zum Portfolio gehören neben Waschmaschinen und Kochherde auch Systemlösungen für Spitäler und die Pharmaindustrie (Belimed) oder Maschinen für die Herstellung von Kabelbäumen zur Verwendung in Autos oder Telekomanlagen (Schleuniger).

Die letzte Reorganisation ging gerade erst über die Bühne: Auf Anfang 2019 hat Metall Zug das Belimed-Geschäft mit der Pharmaindustrie, zuletzt das eigentliche Sorgenkind, in einen eigenen Geschäftsbereich abgespaltet. Der bei Belimed verbliebene Teil bietet Produkte für Spitäler an.

Weitere Bereiche von Metall Zug sind Medical Devices (Medizintechnik) sowie Technologiecluster & Infra, in dem der Immobilienbesitz zusammengefasst werden.

CEO gibt Kompetenzen ab

Die nun angekündigte Transformation soll über mehrere Jahre vollzogen werden, hiess es weiter. Die Konzern- und Organisationsstruktur sollen dabei schrittweise angepasst werden. Bereits ab Juni 2019 werden verschiedene Kompetenzen vom Firmenchef der Metall Zug an die Verwaltungsräte der Geschäftsbereiche verschoben.

Dirk Hoffmann und Christoph Schüpbach scheiden aus der Geschäftsleitung der Metall Zug aus und konzentrieren sich auf die Leitung der von ihnen geführten Geschäftsbereiche. Die Geschäftsleitung der Metall Zug AG besteht ab 1. Juni 2019 aus dem CEO Jürg Werner und dem Finanzchef Daniel Keist.

Finanzergebnis verhagelt Gewinn

Daneben veröffentlichte die Gesellschaft auch ihre Resultate zum Geschäftsjahr 2018. In diesem nahm der Umsatz vor allem dank der Akquisition der Haag-Streit Gruppe und dem Wachstum im Geschäftsbereich Wire Processing um gut 25 Prozent auf 1,20 Milliarden Franken zu. Das organische Wachstum in Lokalwährungen betrug 3,3 Prozent.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT stieg nicht zuletzt dank dem Wegfall von Restrukturierungskosten aus dem Jahr 2017 um 69 Prozent auf 89,3 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte aber ein um 6,1 Prozent tieferer Reingewinn von 63,6 Millionen Franken. Es war das Finanzergebnis von minus 30,4 Millionen Franken, das den Gewinn verhagelte.

An die Aktionäre soll nun eine unveränderte Dividende in Höhe von 7 Franken je Namenaktie Serie A und 70 Franken je Namenaktie Serie B bezahlt werden.

Starkes Wachstum bei Wire Processing

Nach Segmenten betrachtet vermochte Wire Processing zu glänzen. Schleuniger steigerte die Bruttoerlöse um 23 Prozent auf 222,3 Millionen. Dazu hat auch die Integration der übernommenen Adaptronic Prüftechnik beigetragen. Deutlich gesteigert wurde auch der EBIT auf 28,9 Millionen von 22,3 Millionen im Vorjahr.

Die Haushaltapparatesparte dagegen verzeichneten nur ein kleines Umsatzwachstum von 1,0 Prozent auf 594 Millionen. Der EBIT nahm auf 48,3 Millionen von 65,4 Millionen ab, wobei gemäss Mitteilung mehr als die Hälfte des Rückgangs gegenüber 2017 auf Währungseinflüsse zurückzuführen war.

Bei Infection Control nahmen die Bruttoerlöse um 5,3 Prozent auf 204 Millionen zu und bei Medical Devices steigen sie dank der übernommenen Haag Streit auf 182 Millionen von 21,6 Millionen im Vorjahr.

Für das Jahr 2019 rechnet das Management von Metall Zug mit einem schwierigen und unsicheren Umfeld. Aufgrund der Transformation wird auf eine Aussage zum Betriebsergebnis 2019 verzichtet.

