Metro erwartet Ergebnisbelastung aus Konzernumbau

Der Umbau zu einem reinen Grosshändler wird das Ergebnis des Handelskonzerns Metro im laufenden Geschäftsjahr belasten. Die Restrukturierungskosten sowie ein weiterer zu erwartender Ergebnisrückgang im wichtigen Russlandgeschäft dürften das operative Ergebnis (Ebitda) beeinträchtigen, teilte der Konzern am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Die geplanten Verkäufe der Supermarktkette Real sowie des China-Geschäfts sollen Metro dagegen einen Geldregen bescheren. Die Aktien geriet am Donnerstag unter Druck.