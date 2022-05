Metro erwartet Verlust durch Ukraine-Krieg - Aktie schwach

Der Krieg Russlands in der Ukraine hat den Grosshandelskonzern Metro im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Auch für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) geht das Unternehmen unter dem Strich von einem Verlust aus. Metro erwarte ein negatives Ergebnis je Aktie (EPS) für das Jahr, sagte Finanzvorstand Christian Baier am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen.