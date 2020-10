Metro kauft portugiesischen Lebensmittellieferanten Aviludo

Das auf Gastgewerbe-Kunden spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Quarteira an der Algarve solle weitestgehend unabhängig bleiben und seine Marke weiter fortführen, teilte Metro am Montagmorgen in Düsseldorf mit. Demnach beliefert Aviludo mehr als 13 500 Kunden mit Fokus auf Gastronomen, Kantinen und Restaurantketten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 152 Millionen Euro.

Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden, dann könnte sie in der ersten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Zum Metro-Konzern gehört bereits Makro Portugal mit zehn Märkten. /ngu/fba

(AWP)