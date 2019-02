Metro kommt bei Real-Verkauf voran - Trendverbesserung in Russland

(Ausführliche Fassung) - Der Handelskonzern Metro kommt mit dem Verkauf seines Supermarktgeschäfts Real voran. In Kürze würden indikative Angebote erwartet, sagte Vorstandschef Olaf Koch in einer Telefonkonferenz am Dienstag in Düsseldorf. Dabei gebe es eine "gute Anzahl von Interessenten" für das Geschäft. Koch zeigte sich daher zuversichtlich, im dritten Geschäftsquartal einen Verkaufsvertrag unterzeichnen zu können. Damit liege Metro voll im Zeitplan. Die Metro-Aktie stieg am frühen Mittag um 3,8 Prozent.