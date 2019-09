Metro prüft Einsparpotential nach möglichem Verkauf von SB-Warenhausgeschäft

Der Handelskonzern Metro prüft mögliche Effizienzmassnahmen. Man bestätigte, aktuell entsprechende Vorgehensweisen in Bezug auf administrative Strukturen, Prozesse und Geschäftsaktivitäten zu prüfen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit. Hintergrund sei der angepeilte Verkauf des SB-Warenhausgeschäfts, zu dem die Real-Geschäfte gehören. Die Massnahmen bezögen sich sowohl auf die Hauptverwaltung der Metro AG als auch auf die internationalen Querschnitts- und Servicegesellschaften.