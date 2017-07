Metro-Sparten werden nun getrennt an der Börse gehandelt

(Ausführliche Fassung) - Der Handelskonzern Metro hat seine Aufspaltung in zwei Unternehmen mit dem Börsenstart seiner Lebensmittelsparte offiziell besiegelt. Während Metro-Chef Olaf Koch in Frankfurt von einem "historischen Tag" sprach, brachte die Aktion den Anlegern zunächst kaum etwas. Die Kurse der beiden einzelnen Teile summierten sich am Vormittag auf 29,17 Euro - und traten gegenüber dem letzten Xetra-Kurs der alten Metro-Aktie damit praktisch auf der Stelle.