Metro-Sparten werden nun getrennt an der Börse gehandelt

(Neu: Kursentwicklung, Details) - Deutschlands einst grösster Handelskonzern ist nach seiner Aufspaltung mit beiden Sparten an die Börse gegangen. Die Aktien des Lebensmittelhändlers Metro mit den Metro-Grossmärkten und Real und die Papiere des Elektronikhändlers Ceconomy mit MediaMarkt und Saturn werden seit Donnerstag in Frankfurt und Luxemburg an der Börse gehandelt.