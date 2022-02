Mettler-Toledo steigert im Schlussquartal 2021 Umsatz und Gewinn deutlich

Der Umsatz legte um gut 10 Prozent auf 1037 Millionen US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum sei insbesondere in den Regionen Americas sowie Asien und Rest der Welt stark gewesen.

Trotz höherer Kosten und Schwierigkeiten in der Lieferkette sei es auch gelungen, den Gewinn solide zu steigern. Der Bruttogewinn erhöhte sich denn auch um 8,6 Prozent auf 607 Millionen US-Dollar und der Reingewinn um 6,7 Prozent auf 231 Millionen.

Zum Ausblick heisst es, dass Vorhersagen weiterhin herausfordernd seien, nicht zuletzt wegen Covid und den Unsicherheiten in den Lieferketten. Für das Gesamtjahr 2022 stellt das Unternehmen dennoch ein Umsatzwachstum in lokalen Währungen von rund 7 Prozent in Aussicht sowie einen Anstieg des Gewinns je Aktie im Bereich von 12 bis 13 Prozent. Im ersten Quartal für sich gesehen dürfte der Umsatz gemäss den Prognosen um etwa 10 Prozent zunehmen.

