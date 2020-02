Mettler-Toledo steigert Umsatz und Gewinn im vierten Quartal

Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) stieg um Sonderfaktoren bereinigt gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 7,78 Dollar, wie das Unternehmen mit Sitz in den USA und Hauptzentrale in Greifensee im Kanton Zürich am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 7 Prozent auf 256,3 Millionen Dollar zu.

Im Gesamtjahr 2019 legte der Umsatz derweil um 2 Prozent auf 3,01 Milliarden Dollar zu. In Lokalwährungen betrug der Zuwachs 5 Prozent. Dabei wuchs das Geschäft in den Marktregionen Amerika sowie Asien und Rest der Welt mit jeweils 6 Prozent am stärksten, während Europa um 3 Prozent zulegte.

Unter dem Strich nahm der bereinigte Jahresgewinn von Mettler-Toledo je Aktie um 12 Prozent auf 22,77 Dollar zu und das Betriebsergebnis stieg um 7 Prozent auf 778,1 Millionen Dollar.

Auch im neu angelaufenen Geschäftsjahr rechnet Mettler-Toledo mit steigenden Umsätzen. In Lokalwährung dürfte sich 2020 laut Mitteilung ein Wachstum von ungefähr 4 Prozent einstellen. Mit diesem Wachstum werde der bereinigte Gewinn je Aktie in den Bereich von 24,85 bis 25,10 Dollar klettern, hiess es.

Allerdings werde es im ersten Quartal schwierig, die hohe Vorjahresbasis zu übertreffen, so die Mitteilung weiter. Auch weil in China wegen des Coronavirus mit einer deutlichen Belastung zu rechnen sei.

mk

(AWP)