Mettler-Toledo wächst im zweiten Quartal leicht und steigert den Gewinn

Der schweizerisch-amerikanische Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019 den Umsatz um 1 Prozent auf 731,4 Millionen Dollar gesteigert. In Lokalwährungen betrug das Plus 5 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.