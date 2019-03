Meyer-Burger-Aktien im Hinblick auf die Generalversammlung gesucht

Die Aktien von Meyer Burger können am Mittwochnachmittag an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen. Beobachter berichten von Anschlusskäufen im Hinblick auf die ordentliche Generalversammlung von Anfang Mai. Wie es weiter heisst, würden sich Trittbrettfahrer in Erwartung eines Machtkampfes zwischen dem oppositionellen Grossaktionär Sentis Capital und dem Verwaltungsrat beim Solarzulieferer in Position bringen.