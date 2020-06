Meyer Burger-Aktien nach Strategiewechsel gesucht

Die Meyer-Burger-Aktien notieren gegen 09.40 Uhr 3,8 Prozent höher auf 0,185 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) gewinnt aktuell 0,4 Prozent hinzu. Die Aktien des Solarindustrie-Zulieferers hatten in den vergangenen Jahren immer weiter an Wert verloren. Noch Anfang 2018 lag der Kurs bei rund 2 Franken. Im März wurde bei 12 Rappen ein Tief markiert.

Bei Marktteilnehmern wird der Vorstoss von Meyer Burger in die Solarzellenproduktion als glaubwürdig angesehen. Zumindest eröffne dies eine bessere Perspektive als der bisher beschrittene Weg. Stützen dürfte auch die Nachricht, dass sich die Beteiligungsgesellschaft Sentis des russische Investors Pyotr Kondrashev mit rund 30 Millionen Franken an der Kapitalerhöhung im Volumen von gesamt 165 Millionen beteiligen will. Sentis hält nach jüngsten Informationen 8,2 Prozent an Meyer Burger.

Das Unternehmen hatte es in den vergangenen Jahren nicht geschafft seine Heterojunction/SmartWire-Technologie erfolgreich bei den Solarmodulherstellern an den Mann zu bringen. Der Solarmarkt hat einen heftigen Preiskampf und ein teilweise grosses Überangebot an Modulen gesehen, die in der konventionellen PERC-Technik hergestellt werden. Die Bereitschaft der Hersteller auf eine komplett neue Technik umzustellen war entsprechend gering.

yr/hr

(AWP)