Meyer Burger-Aktien stürzen um 20% ab - Weiter rote Zahlen, Ausblick schwach

Die Aktien von Meyer Burger kennen am Donnerstag nach Bekanntgabe der Jahreszahlen nur eine Richtung: tief nach unten. An der Börse wird der Solarzulieferer für seinen sechsten Verlust in Folge gnadenlos abgestraft, denn auch wenn dieser von Analysten erwartet wurde, fiel er etwas deutlicher aus als befürchtet. Zudem ist der Ausblick nicht ermutigend, so der Tenor.