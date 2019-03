Meyer Burger erhält Auftrag in Asien über 15 Millionen Franken

Mit der Wahl der 2018 von Meyer Burger eingeführten "MAiA 6.1"-Plattform wolle der Kunde den Produktionsausbau von hochwertigen PERC-Solarzellen ("passivated emitter and rear cell") vorantreiben, heisst es weiter. Die Plattform liefere einen Durchsatz von über 6'000 Wafern pro Stunde.

Die von Meyer Burger entwickelte Passivierungstechnologie für PERC-Solarzellen basiere auf dem eigenen geistigen Eigentum, das sowohl in der EU als auch in China und Korea patentiert sei, betont das Unternehmen in der Mitteilung. Sie würden nicht unter die kürzlich eingereichte Patentverletzungsklage eines Photovoltaik-Unternehmens gegen andere Solarhersteller fallen.

tp/

(AWP)