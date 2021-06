Der Solarmodulhersteller Meyer Burger will seine ESG-Strategie weiter vorantreiben. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen neu die Position einer Nachhaltigkeitschefin geschaffen. Den Posten übernimmt mit sofortiger Wirkung Katja Tavernaro. Sie nimmt zudem Einsitz in die Geschäftsleitung, heisst es in einem Communiqué vom Freitag.