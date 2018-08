Meyer-Burger-Präsident und Finanzchef halten an ihren Jobs fest

Beim Solarzulieferer Meyer Burger wehren sich Verwaltungsratspräsident Alexander Vogel und Finanzchef Michel Hirschi gegen die vom grössten Aktionär Elbogross geäusserten Kritik. "Meyer Burger ist mitten in einem Umbruchprozess. Ich will meinen Job weitermachen und Wert für die Aktionäre schaffen. Es wäre unprofessionell, jetzt von Bord zu gehen", sagte Vogel zur Wirtschaftszeitung "Finanz und Wirtschaft" (Online, 21.08.2018). Auch Michel Hirschi will im Amt bleiben.