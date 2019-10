Meyer Burger: Sentis bekräftigt Forderung nach Sitz im Verwaltungsrat

Die Meyer Burger-Aktionärsgruppe um Sentis Capital, hinter der der russische Investor Pyotr Kondrashev steht, hat im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung am 30. Oktober erneut ihre Argumente präsentiert. Sie empfiehlt den anderen Aktionären dabei die Zustimmung zur Wahl von Mark Kerekes als Mitglied des Verwaltungsrates, wie es in einer Mitteilung am Freitag hiess.