Meyer Burger verkauft Software Geschäft an S&T AG für 14 Mio Fr.

Die Österreicher überweisen für die Software-Tochter rund 14 Millionen in bar an Meyer Burger. Der Preis entspreche in etwa einem Jahresumsatz, den AIS Automation mit ihren rund 140 Mitarbeitern erwirtschafte, hiess es in der Mitteilung vom Donnerstagabend.

Aus dem Verkauf rechnet Meyer Burger mit einem Buchgewinn von rund 2 Millionen Franken. Dieser Gewinn entstehe netto, nachdem eine Goodwill-Belastung von knapp 5 Millionen abgezogen worden sei.

AIS Automation verkauft Softwarelösungen im Bereich der Automatisierungstechnik und Informationstechnologie. Abnehmer seien Unternehmen, welche auf Lösungen zur Industrie 4.0 setzten. Auch Meyer Burger werde künftig weiterhin gewisse Dienstleistungen und Softwarelizenzen aus Dresden beziehen.

Der Verkauf von AIS an S&T sei für alle Seiten eine überzeugende Lösung, wird Meyer-Burger-CEO Hans Brändle in der Mitteilung zitiert. "Die von AIS entwickelten IT- und Softwarelösungen sind beim neuen Eigentümer in besseren Händen." S&T hat sich dabei bereit erklärt, alle AIS-Bereiche und Mitarbeitende zu übernehmen.

mk/ra

(AWP)