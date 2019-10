Meyer Burger: Verwaltungsrat lehnt Sentis-Vertreter weiter ab

(Ergänzt um Reaktion von Sentis-Sprecher) - Meyer Burger hat die Einladungen und Traktanden zur ausserordentlichen Generalversammlung am 30. Oktober in Bern veröffentlicht. Diese wird auf Antrag der Aktionärsgruppe um die Sentis Capital PCC einberufen, welche die Zuwahl von Mark Kerekes in den Verwaltungsrat beantragt. Der Verwaltungsrat von Meyer Burger lehnt die Wahl weiter ab.