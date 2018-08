Mibelle Group expandiert mit Übernahme nach Südkorea

Die Akquisition sei ein Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie der Mibelle Group, teilte die zu M-Industrie gehörende Gruppe am Freitag mit. Als weltweit achtgrösster Markt im Bereich Personal Care sei Südkorea besonders interessant und gelte mit dem Schönheitstrend K-Beauty als internationaler Vorreiter im Beauty-Markt, heisst es dazu in der Mitteilung.

Gowoonsesang Cosmetics hat 2017 einen Umsatz von 28 Millionen Franken erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt rund 60 Mitarbeitende und exportiert in über 30 Länder. Die Partner haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.

lie/uh

(AWP)