FERRAND (awp international) - Der französische Reifenhersteller Michelin hat seine Jahresprognose angehoben. Für das Gesamtjahr 2020 strebe Michelin einen Gewinn im operativen Geschäft von 1,6 Milliarden Euro an, teilte der Continental -Wettbewerber am Donnerstagabend in Clermont-Ferrand mit. Bisher war man von 1,2 Milliarden Euro ausgegangen. Die Umsätze fielen in den ersten neun Monaten des Jahres um 16,8 Prozent auf 15 Milliarden Euro. Nach Herausrechnung der Wechselkursentwicklung lag der Rückgang bei 15,0 Prozent.