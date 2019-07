Michelin nur dank Übernahmen mit deutlichem Umsatzanstieg

FERRAND (awp international) - Der französische Reifenhersteller Michelin ist im ersten Halbjahr 2019 in einem schwierigen Marktumfeld von vor allem dank Übernahmen gewachsen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres um rund elf Prozent auf 11,8 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss in Cleromont-Ferrand mitteilte. Der operative Gewinn legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als 8 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro zu.