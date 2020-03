Michelin streicht Prognose und schliesst einen Teil seiner Werke

(Ausführliche Fassung) -FERRAND (awp international) - Der französische Reifenhersteller Michelin streicht wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus die Jahresprognose und schliesst einen Teil seiner Werke in Europa. Die Standorte auf dem Kontinent, die am meisten von der Pandemie betroffen seien, würden zunächst für eine Woche schliessen, teilte der Continental -Wettbewerber am Mittwochabend in Clermont-Ferrand mit. Das betreffe Werke in Frankreich, Spanien und Italien, betonte der Konzern auf Nachfrage.