Microsoft schliesst langfristige Cloud-Allianz mit AT&T

AT&T gehört seit langem zum Kundenstamm des Softwarekonzerns und zählt in den USA zu dem Pionieren beim schnellen Mobilfunkstandard 5G. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2020 will der Telekom-Riese 5G landesweit anbieten. Auf dieser Basis wolle Microsoft wiederum Software und Funktionen für das sogenannte Edge Computing entwickeln. Dabei werden Daten nicht in die Cloud zu grossen Servern geschickt, sondern in örtlicher Nähe auf kleineren Computer-Einheiten verarbeitet, was die Reaktionszeiten deutlich verkürzen soll./gri/DP/jha

(AWP)