Microsoft-Sicherheitslücke noch bei jedem zweiten Server offen

Die Sicherheitslücken im weit verbreiteten Kommunikationssystem Exchange von Microsoft stehen bei jedem zweiten betroffenen Server noch immer offen. Auf weniger als 50 Prozent seien die entsprechenden Sicherheitspatches eingespielt worden, ergab eine am Montag veröffentlichte Analyse des finnischen Softwareunternehmens F-Secure. "Es könnte es sein, dass deswegen die Anzahl der Angriffe in den nächsten Tagen und Wochen stark steigt", sagte F-Secure-Experte Rüdiger Trost. "Das Ausmass des Schadens - also nicht nur finanziell, sondern auch datenschutzrechtlich - wäre katastrophal."