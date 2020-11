Bei der Migros Bank kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Markus Maag, Mitglied der Geschäftsleitung und bislang Leiter Private Kunden Gesamtbank, wird sich künftig um den Bereich Private Kunden in der Region Zürich kümmern. Er tritt damit aus der Geschäftsleitung zurück, wie die Bank am Freitag mitteilte.