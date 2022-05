Migros Bank übergibt Eva Schreiber Verantwortung für neue Cumulus-Kreditkarte

Schreiber war ab 2015 für die Swisscom in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Digitalisierung und Customer Experience tätig, wie die Migros Bank am Montag mitteilte. Zuvor verantwortete sie die Payment-Innovationen der Maus Frères Gruppe.

Die Cumulus-Karte wird nach dem Ende der Kooperation mit der Cembra Money Bank diesen Sommer neu lanciert. Über das Nachfolgeprodukt werde man zusammen mit dessen Lancierung ab Juli breit informieren, teilte die Migros Bank weiter mit.

Beim Wechsel von der Cembra Money Bank zur Migros Bank hatte die Migros erklärt, es sei strategisch naheliegend, mit der eigenen Bank zu kooperieren. Die Cembra geht derweil in diesem Zusammenhang von einem Gewinnrückgang aus, möchte aber trotzdem versuchen, viele Kreditkarten-Kunden bei den eigenen Angeboten halten.

kw/uh

(AWP)