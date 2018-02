Migros schliesst ihr Flower Power Fitnesscenter in der Westschweiz

Das Fitnesscenter in Marin-Epaigner habe beim Zielpublikum nicht die erhoffte Resonanz gefunden, begründet die Migros Aare am Freitag in einer Mitteilung die Schliessung. Warum Flower Power dort nicht ankam, konnte Sprecherin Andrea Bauer auf Anfrage nicht sagen.

Betroffen von der Schliessung sind insgesamt 28 Personen. Gemäss Bauer ist die Migros Aare bestrebt, für alle Mitarbeitenden eine Anschlusslösung zu finden.

Einige Mitarbeitende erhalten die Möglichkeit, an einem der elf übrigen Standorte zu arbeiten. Weiter werde auch geprüft, Betroffene in anderen Fitness- und Freizeitformaten wie Only Fitness, Migros-Fitnesspark oder Bernaqua weiterbeschäftigen zu können, wie die Migros Aare weiter mitteilte. Wie viele Mitarbeitende in der Migros Aare weiterarbeiten können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Die Kunden des Fitnesscenters in Marin-Epaigner können ihr Abonnement entweder auf einen anderen Standort übertragen oder sich den Mitgliederbeitrag für die restliche Laufzeit des Vertrags zurückerstatten lassen.

Die Fitness-Kette Flower Power ist ein Konzept der Migros Aare. Das Center in Marin-Epaigner war das erste ausserhalb des Wirtschaftsgebiets der Migros Aare.

Die Migros Aare ist die flächengrösste der zehn Migros Genossenschaften. Sie ist in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn tätig. Dort betreibt sie über 230 Supermärkte, Fachmärkte und Gastrobetriebe. Dazu kommen Migros Klubschulen und diverse Freizeitangebote.

