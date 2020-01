Migros will auch Glattzentrum versilbern

"Wenn alles gut läuft, dann dürfte der Verkaufsprozess noch in diesem Jahr abgeschlossen werden," sagte Migros-Sprecher Marcel Schlatter am Freitag gegenüber AWP. Kaufinteressenten gebe es derzeit zwar noch keine. Wegen "der attraktiven Lage und der guten Anbindung des Glattzentrums" sei die Migros jedoch zuversichtlich, bald einen passenden Käufer zu finden.

Die Migros gehörte von Beginn an zu den Mitbesitzern des Glattzentrums, bevor sie es später vollständig übernahm. Der Shoppingtempel vor den Toren Zürichs wurde 1975 eröffnet. Seither wurde das Glatt mehrmals umgebaut und modernisiert. Mit einer Verkaufsfläche von 53'000 Quadratmetern erzielte es 2019 einen Umsatz von rund 600 Millionen Franken und ist damit das umsatzstärkste Shoppingcenter in der Schweiz.

Der Verkauf des Glattzentrums erfolgt gemäss Migros im Rahmen einer Neuausrichtung der Strategie. Die Migros-Gruppe wolle sich unter anderem verstärkt um ihren Onlinehandel und die Gesundheitssparte kümmern. "Die Bewirtschaftung eines Gebäudes passt einfach nicht mehr zu unserem Kerngeschäft", sagte Schlatter.

Für die weiteren Einkaufszentren der Migros hat der Entscheid aber keine Konsequenzen. Im Gegensatz zum Glatt gehören diese nicht dem Migros-Genossenschafts-Bund (MGB), sondern beispielsweise den regionalen Genossenschaften.

Hoher Preis

Den Erlös aus dem Verkauf des Glattzentrums wolle die Migros in neue Angebote investieren.

Laut Branchenkennern dürfte der MGB für das Glattzentrum ungefähr zwischen 400 und 600 Millionen Franken verlangen. Der Preis sei jedoch stark abhängig von den Mieteinnahmen pro Quadratmeter, die die neuen Besitzer erwarten könnten.

Bei einem solchen Preis wäre der Kreis potenzieller Investoren in der Schweiz jedoch klein, zudem gebe es etwa für Pensionskassen in diesem Fall regulatorische Hindernisse.

Attraktivität des Standorts lässt nach

Obwohl die Migros das Glattzentrum verkauft, führt sie ihre bestehenden Filialen dort zukünftig als Mieterin weiter. Sie bekenne sich zum Standort und habe langfristige Mietverträge abgeschlossen, schrieb sie am Freitag in ihrem Communiqué.

Dass sie sich trotz dieser positiven Worte vom Glatt trennt, lässt Branchenkenner aufhorchen. Sie vermuten, dass die Migros sich wohl durch den künftigen Konkurrenten "The Circle" bedroht fühlen dürfte. Das 160'000 Quadratmeter grosse Einkaufs- und Businesszentrum am Flughafen Zürich wird in diesem Jahr eröffnet.

"The Circle" habe gegenüber dem Glattzentrum den Vorteil, dass er wegen seines Standortes am Flughafen auch am Sonntag geöffnet sei.

Dafür habe das Glattzentrum durch seine gratis Parkplätze einen Trumpf in der Hand.

Lange Verkaufsliste bei Migros

Das Glattzentrum ist vorerst aber nicht zuoberst auf der Verkaufsliste der Migros. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahres will sie ihre Warenhausgruppe Globus abstossen.

Die "Handelszeitung" bescheinigt dem österreichischen Investor René Benko gute Chancen als Käufer. Doch auch der Globus-Chef Thomas Herbert hatte sich bereits kurz nach der Verkaufsankündigung interessiert gezeigt.

Letztes Jahr hatte die Migros zudem bereits ihre Töchter Depot und M-way sowie mehrere Filialen von Interio verkauft.

tv/

(AWP)