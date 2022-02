Migros Zürich gibt Fitnessgeschäft im Ausland auf

Die Migros Zürich hat sich von ihrer in der Fitnessbranche tätigen deutschen Tochtergesellschaft Aciso Fitness & Health getrennt. Sie verkaufte das Geschäft rückwirkend per 1. Januar 2022 an den Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital, wie eine Sprecherin gegenüber AWP sagte. Zuvor hatte die "Handelszeitung" über den Deal berichtet.