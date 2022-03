Mikron schreibt wieder Gewinn und bezahlt Dividende

(Mit Aktienkurs und Kommentar ergänzt) - Der Maschinenbauer Mikron hat sich im vergangenen Jahr vom Corona-Einbruch gut erholt. Der Gruppe gelang der Sprung zurück in die Gewinnzone und sie strebt weitere Ergebnisverbesserungen an. Nach dem Verzicht auf eine Dividende im vergangenen Jahr, dürfen sich die Aktionäre nun auf eine solche freuen. An der Börse legen die Mikron-Aktien im frühen Handel zu.