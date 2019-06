Milliardär aus Tschechien will Handelskonzern Metro übernehmen

Ein tschechischer Milliardär greift nach dem Düsseldorfer Handelsriesen Metro. Der Geschäftsmann Daniel Kretinsky will gemeinsam mit seinem slowakischen Kompagnon Patrik Tkac den angeschlagenen Lebensmittelkonzern komplett übernehmen. Ein entsprechendes Übernahmeangebot veröffentlichte Kretinskys Holding EP Global Commerce mit Sitz in Grünwald bei München am Freitagabend. EP will Metro mit seinen rund 146 000 Mitarbeitern erklärtermassen nicht radikal umbauen.